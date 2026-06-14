Fox: Иран откроет Ормузский пролив и не будет взимать плату за проход судов

СМИ сообщили о согласии Ирана не брать плату за проход судов через Ормуз Fox: Иран откроет Ормузский пролив и не будет взимать плату за проход судов

Москва14 июн Вести.Иранские власти в рамках договоренности с США согласились разблокировать Ормузский пролив и сделать проход через него бесплатным, заявляет телеканал Fox News со ссылкой на чиновника из американской администрации.

Иран откроет стратегический пролив, где не будет взиматься плата говорится в сообщении

По словам собеседника телеканала, если сделку подпишут, Вашингтон снимет морскую блокаду портов Ирана одновременно с открытием пролива со стороны Тегерана, затем начнутся операции по разминированию водного пути.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что Иран и Оман в ближайшее время опубликуют совместное заявление по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Аракчи подчеркнул, что о взимании пошлин за сам проход речи не идет, однако предполагается плата за оказание судам сопутствующих услуг.

На этой неделе иранское агентство Mehr обнародовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Среди прочего документ предусматривает полное снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива в 30-дневный срок с соблюдением иранских регулятивных норм.

Как заявил президент США Дональд Трамп, подписание меморандума между сторонами запланировано на 14 июня, в день его рождения. При этом иранское агентство Fars со ссылкой на свои источники сообщило, что Вашингтон давит на Тегеран, чтобы ускорить процедуру. Власти Ирана с такой спешкой не согласны.