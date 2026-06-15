Fars: США признали за Ираном право взимать сборы за проход в Ормузском проливе

США признали право Ирана взимать сборы за судоходство в Ормузском проливе Fars: США признали за Ираном право взимать сборы за проход в Ормузском проливе

Москва15 июн Вести.Иранская и оманская стороны, согласно заключенному с США соглашению, в будущем смогут самостоятельно определять правила управления Ормузским проливом. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации журналистов, в тексте документа прописано, что Иран и Оман смогут самостоятельно определять судоходство в Ормузском проливе.

Уточняется, что Иран установит бесплатный проход судов только в течение первых 60 дней. После этого Тегеран сможет получать "финансовую выгоду" от судоходства в проливе.

В свою очередь, иранская сторона должна будет обеспечить безопасность и страхование торговых кораблей.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что открытие Ормузского пролива станет одним из главных показателей того, сможет ли предварительная договоренность между США и Ираном перерасти в полноценное соглашение.