WSJ: судьба соглашения США и Ирана может решиться с открытием Ормузского пролива WSJ: открытие Ормузского пролива станет индикатором успеха сделки США и Ирана

Москва15 июн Вести.Открытие Ормузского пролива станет одним из главных показателей того, сможет ли предварительная договоренность между США и Ираном перерасти в полноценное соглашение. Такое мнение высказало издание The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что восстановление движения через Ормузский пролив, один из важнейших торговых маршрутов мира, окажет существенное влияние на поставки нефти и состояние мировой экономики.

По мнению издания, важными факторами для дальнейшей судьбы договора станут отмена морской блокады США в отношении Ирана, а также развитие ситуации вокруг Израиля, который, по оценке The Wall Street Journal, не раз усложнял переговорный процесс.

Однако, несмотря на многочисленные трудности и срывы в ходе переговоров в последние месяцы, последние заявления Вашингтона и Тегерана указывают на заметное снижение напряженности между сторонами, констатирует газета.

Ранее американский лидер Дональд Трамп распорядился снять морскую блокаду с Ирана. США разрешили возобновить судоходство по Ормузскому проливу, отметил Трамп в соцсети Truth Social​​​ после сообщения о заключении соглашения с Тегераном. Глава Белого дома подчеркнул, что судоходство через пролив возобновлено без выплаты пошлин Ирану.

Позднее глава Белого дома заявил, что Ормузский пролив будет открыт 19 июня "для целей разминирования" после того, как Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение.