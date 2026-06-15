Трамп распорядился снять морскую блокаду с Ирана Трамп разрешил возобновить судоходство через Ормузский пролив

Москва15 июн Вести.Президент США Дональд Трамп распорядился снять морскую блокаду с Ирана. Кроме того, США разрешили возобновить судоходство по Ормузскому проливу, отметил Трамп в соцсети Truth Social​​​ после сообщения о заключении соглашения с Тегераном.

Глава Белого дома подчеркнул, что судоходство через пролив возобновлено без выплаты пошлин Ирану.

Настоящим я полностью разрешаю открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода [судов] и одновременно объявляю о немедленном снятии морской блокады [Ирана] со стороны США отметил Трамп

Президент США обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ход переговоров с Ираном. По словам Трампа, Нетаньяху устраивают условия соглашения, о котором договорились Вашингтон и Тегеран.