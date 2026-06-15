Трамп и Нетаньяху обсудили по телефону ход переговоров с Тегераном

Главы США и Израиля обсудили по телефону ход переговоров с Ираном Трамп и Нетаньяху обсудили по телефону ход переговоров с Тегераном

Москва15 июн Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает 12-й канал телевидения Израиля.

Главы США и Израиля обсудили ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном и возможность подписания меморандума о взаимопонимании. Трамп заявил, что США и Иран подпишут соглашение в самое ближайшее время, отмечает телеканал.

Глава Белого дома заявил ранее, что сделка между Вашингтоном и Тегераном отложена на некоторое время из-за ударов Израиля по Ливану.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли 14 июня удар по южной окраине Бейрута, погиб один из военных руководителей "Хезболлы".