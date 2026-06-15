CNN: Нетаньяху запросил срочную встречу с Трампом CNN: Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом

Москва15 июн Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет срочно встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.

Нетаньяху добивается встречи с Трампом в надежде обсудить переговоры США с Ираном и вопрос о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане, отмечает CNN.

Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом передает телеканал

Нетаньяху намерен встретиться с Трампом в следующие выходные после возвращения Трампа с саммита G7 или в другое, но ближайшее время.

Нетаньяху и Трамп провели 14 июня телефонный разговор. Стороны обсудили ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.