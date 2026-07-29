Москва29 июлВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал встречу с президентом США Дональдом Трампом, как одну из самых лучших. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Израильский лидер отметил, что отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном прочны, как "гранитная стена".
Я провел отличную встречу с президентом Трампом… Одна из лучших встреч с президентом СШАсказал он журналисту телеканала
Нетаньяху пояснил, что у Израиля и США есть общая заветная цель по недопущению появления у Ирана ядерного оружия.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон показал ослабление его позиций в диалоге с администрацией США.