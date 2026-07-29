Нетаньяху: у меня была одна из лучших встреч с Трампом

Нетаньяху заявил об очень успешных переговорах с Трампом Нетаньяху: у меня была одна из лучших встреч с Трампом

Москва29 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал встречу с президентом США Дональдом Трампом, как одну из самых лучших. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Израильский лидер отметил, что отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном прочны, как "гранитная стена".

Я провел отличную встречу с президентом Трампом… Одна из лучших встреч с президентом США сказал он журналисту телеканала

Нетаньяху пояснил, что у Израиля и США есть общая заветная цель по недопущению появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон показал ослабление его позиций в диалоге с администрацией США.