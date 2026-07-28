Премьер Израиля прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом NYP: Нетаньяху предоставит Трампу разведданные о ядерных объектах Ирана

Москва28 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Times of Israel.

Нетаньяху приземлился в Вашингтоне перед встречей в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом во вторник отмечает газета

Трамп и Нетаньяху обсудят несколько ключевых вопросов, в том числе ситуацию вокруг Ирана, возможность расширения "Соглашений Авраама" и договоренности по Ливану.

Нетаньяху подчеркнул ранее, что встреча с Трампом станет для него восьмой, что делает израильского премьера самым частым гостем в Белом доме среди мировых политиков.

По данным таблоида New York Post (NYP), Нетаньяху намерен поделиться с Трампом разведданными о горе Пикакс (Коланг Газ Ла), расположенной вблизи ядерного объекта в иранском Натанзе.

Между тем Трамп, комментируя 21 июля сообщения СМИ о возможной переброске иранских ядерных центрифуг из Натанзы в катакомбы горы Пикакс, заявил о готовности американских военных нанести мощный удар по этому району.

Кроме того, Нетаньяху намерен предоставить Трампу последние сведения о ядерной и ракетной программах Ирана, утверждает NYP.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обвинения Вашингтона в адрес Ирана по поводу создания нового ядерного объекта безосновательны.

По словам Багаи, "навязчивое внимание США к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведется, является сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушений и диверсий".