Москва25 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время прибудет в США с визитом. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

По его словам, приезд главы правительства Израиля ожидается на следующей неделе.

Нетаньяху... приедет в город (Вашингтон - прим. ред.) на следующей неделе сказал Трамп

Ранее в канцелярии израильского премьера сообщили, что Нетаньяху отправится в Вашингтон 27 июля по приглашению Трампа​​​. В рамках визита политик также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов).

До этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил в интервью газете The New York Times, что рассматривает возможности задержать Нетаньяху, если тот приедет в город для участия в Генеральной ассамблее ООН. Мамдани напомнил, что обвинения против премьер-министра Израиля выдвинул Международный уголовный суд. Однако мэр отметил, что придумывать законы специально для задержания израильского премьера он не намерен.