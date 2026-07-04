Axios: Трамп утверждает, что Нетаньяху считает его главным

Трамп заявил, что Нетаньяху знает, кто из них босс Axios: Трамп утверждает, что Нетаньяху считает его главным

Москва4 июл Вести.Американский президент Дональд Трамп, говоря о своих отношениях с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, отметил, что тот "знает, кто босс".

Мы очень хорошо ладим​​​. Он знает, кто босс сказал Трамп, слова которого приводит Axios, отмечая, что под "боссом" американский лидер подразумевает себя

В материале также говорится, что Трамп сообщил о планах на следующей неделе, после возвращения с саммита НАТО, провести в Белом доме встречу с Нетеньяху. Издание отмечает, что просьба о встрече исходила от премьера Израиля.