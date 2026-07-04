Москва4 июлВести.Американский президент Дональд Трамп, говоря о своих отношениях с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, отметил, что тот "знает, кто босс".
Мы очень хорошо ладим. Он знает, кто босссказал Трамп, слова которого приводит Axios, отмечая, что под "боссом" американский лидер подразумевает себя
В материале также говорится, что Трамп сообщил о планах на следующей неделе, после возвращения с саммита НАТО, провести в Белом доме встречу с Нетеньяху. Издание отмечает, что просьба о встрече исходила от премьера Израиля.