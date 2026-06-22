Москва22 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что решит проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе мирного урегулирования в Ливане.
Об этом американский лидер заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
Я человек, который решает проблемы. Я могу решить проблему очень быстро, в том числе с Биби [Нетаньяху]сказал Трамп
Как именно он намерен решать проблему, президент США не уточнил.
Ранее глава Белого дома сообщил, что американские вооруженные силы могут нанести новые удары по Ирану из-за ситуации в Ливане. Он призвал Исламскую Республику перестать финансировать повстанческие силы в Ливане.