Трамп заявил, что ради установления мира в Ливане решит проблему с Нетаньяху

Трамп пообещал решить проблему с Нетаньяху ради мира в Ливане Трамп заявил, что ради установления мира в Ливане решит проблему с Нетаньяху

Москва22 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что решит проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе мирного урегулирования в Ливане.

Об этом американский лидер заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Я человек, который решает проблемы​​​. Я могу решить проблему очень быстро, в том числе с Биби [Нетаньяху] сказал Трамп

Как именно он намерен решать проблему, президент США не уточнил.

Ранее глава Белого дома сообщил, что американские вооруженные силы могут нанести новые удары по Ирану из-за ситуации в Ливане. Он призвал Исламскую Республику перестать финансировать повстанческие силы в Ливане.