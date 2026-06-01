Трамп заявил, что договорился о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" Нетаньяху и "Хезболла" согласились прекратить взаимные атаки по просьбе Трампа

Москва1 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными представителями военизированного шиитского движения "Хезболла".

По словам американского лидера, у него "состоялся очень продуктивный разговор" с Нетаньяху, в ходе которого он условился о том, что израильские войска "не будут направлены в Бейрут". Те армейские части, которые уже находились на пути к ливанской столице, были развернуты обратно.

Схожим образом, через представителей высокого ранга, у меня состоялась очень хорошая беседа с "Хезболла", и они согласились, что вся стрельба прекратится. Израильтяне не будут нападать на них, и они не будут нападать на Израиль заявил Трамп в соцсети Truth Social

В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул, что если "Хезболла" не прекратит нападения на территории еврейского государства, "Израиль будет атаковать террористические цели в Бейруте".

Наша позиция (Тель-Авива – прим. ред.) остается неизменной распространила канцелярия главы израильского правительства его слова

Ранее газета Jerusalem Post написала, что израильские чиновники обратились к властям США с просьбой дать разрешение на расширение авиаударов по Бейруту.

После этого иранское агентство Tasnim сообщило, что Исламская Республика приостанавливает обмен посланиями с Соединенными Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане. До появления информации о запросе Тель-Авива на более масштабные атаки на Бейрут переговорщики от Тегерана и Вашингтона обменивались текстами проекта мирного соглашения, велась работа над потенциальной сделкой.

Кроме того, власти Ирана сейчас грозятся полностью перекрыть Ормузский пролив и усилить военную активность в других местах, включая Баб-эль-Мандебский пролив.