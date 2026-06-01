Израиль просит у США разрешения на более масштабные удары по столице Ливана JP: власти Израиля просят США санкционировать расширение ударов по Бейруту

Москва1 июн Вести.Власти Израиля обратились к США за разрешением нанести расширенные авиаудары по Бейруту, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

В воскресенье глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что армия еврейского государства взяла под контроль имеющую стратегически важное расположение средневековую крепость Бофор на юге Ливана​​​.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить операцию против шиитского движения "Хезболла" и усилить израильский контроль над территориями в южной части Ливана.

Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США, чтобы те разрешили Армии обороны Израиля расширить удары по Бейруту говорится в публикации израильского издания

Новый виток в конфликте Израиля и ливанской группировки "Хезболла" произошел в начале марта. Тогда на фоне начала войны США и Израиля против Ирана "Хезболла" нанесла ракетные удары по территориям еврейского государства. Израиль начал крупную наземную операцию против движения, расширяя своя зону контроля вглубь ливанских земель.

16 апреля в Вашингтоне состоялись первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов, по итогам которых президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между сторонами.

Несмотря на достигнутое соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать поселения в Ливане – за несколько часов 26 мая погибли более 30 человек, более 40 были ранены. Всего, по данным Минздрава Ливана, с момента начала израильской агрессии в марте погибли более 3400 человек. "Хезболлах" в ответ на удары Тель-Авива проводит боевые операции против израильских сил.