Москва15 апр Вести.Израиль расширяет масштабы своей наземной операции в Ливане, хотя массированные удары по ливанской столице, Бейруту, приостановлены. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проводимая американской армией операция против Ирана близка к завершению.

Такое ощущение, что Израиль получает несколько другую информацию. Во всяком случае, активные действия на земле в Ливане говорят о том, что Израиль нацелен на продолжение наземной операции. Несмотря на то, что - видимо, после серьезных просьб из Вашингтона - массированные бомбардировки Бейрута, столицы Ливана, приостановлены, наземная операция только расширяется рассказал Пашков

Движение "Хезболла", по его словам, также продолжает ракетные обстрелы Израиля, хотя уже с меньшей интенсивностью.

Два-три раза в день приходит информация о залпах ракет класса "земля - земля" или проникновении беспилотников в приграничные с Ливаном израильские города, и израильские военные несут потери на территории Ливана, поскольку там сложная гористая местность. Боевики "Хезболлы" прекрасно подготовлены к наземной операции. Вот только недавно пришла информация о том, что тяжело, критически ранен подполковник, командир батальона 401-й бригады, которая как раз действует на земле в Ливане. Военные действия продолжаются, несмотря на то, что переговоры в Вашингтоне закончились на такой невнятной, но оптимистичной ноте сообщил Пашков

