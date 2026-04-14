Москва14 апр Вести.Интенсивность военных действий Израиля в Ливане снижается в преддверии переговоров, которые должны сегодня начаться в Вашингтоне на уровне ливанского и израильского послов. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

По его словам, официальные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и руководства израильской армии говорят о продолжении задач израильских военных на юге Ливана.

По факту мы видим иную ситуацию. Из южного Ливана приходят сообщения о продолжении военных действий, но мы видим, что их интенсивность сильно отличается от той, которую мы наблюдали в конце прошлой недели, когда были массированные бомбардировки Бейрута, Тира, других ливанских городов. … Это уже не та интенсивность. И все это, конечно, завязано на переговорах, которые должны сегодня начаться в Вашингтоне на уровне ливанских и израильских послов, но в присутствии госсекретаря США Марко Рубио рассказал Сергей Пашков

Журналист напомнил: первое требование Ливана, на котором настаивают и американские партнеры Израиля - начать дипломатическое взаимодействие с прекращения огня.

Традиционно ЦАХАЛ перед прекращением огня старается нанести еще дополнительные удары по противнику, достаточно болезненные. Но, тем не менее, тенденция очевидна. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что без прекращения огня в Ливане нет переговоров по Ормузскому проливу. Что Ормузский пролив - это тот самый лом, против которого нет приема. И значит, если пытаться достичь каких-то результатов в переговорах с Ираном по Ормузу, надо достичь результатов в переговорах между израильтянами и ливанским правительством по прекращению огня в Стране кедров. … Вполне возможно, что на этой неделе мы увидим некоторое снижение, а может быть и прекращение активных военных действий ЦАХАЛа в Ливане отметил Сергей Пашков

Эскалация между Израилем и движением "Хезболла" началась в начале марта. Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а потом объявил о начале наземной операции. После сообщений о прекращении огня между Ираном и США "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако потом боевые действия возобновились.