Переговоры Израиля и Ливана в США 14 апреля пройдут при участии Рубио

Москва14 апр Вести.Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 14 апреля, будет участвовать в переговорах послов Израиля и Ливана в американской столице.

Во встрече также примут участие советник Госдепартамента Майк Нидхэм и посол США в Ливане Мишель Исса, передает телекомпания CNN.

Ранее сообщалось, что посол Ливана в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад встретится с израильским коллегой Йехиэлем Лайтером в здании Госдепартамента в США. Дипломаты обсудят даты переговоров о прекращении огня между странами.

При этом, как утверждает израильская сторона, остановка ударов по позициям шиитского движения "Хезболла" в Ливане не будет обсуждаться на грядущей встрече. Тель-Авив выступает против прямых контактов с военизированной организацией.

Тем временем армия Израиля расширяет наземную операцию в Ливане, продвигаясь вглубь страны. ЦАХАЛ атакует формирования "Хезболлы" в стране, однако те отбрасывают военных еврейского государства обратно к границе.