Госдеп: США, Израиль и Ливан договорились о прямых переговорах

Москва14 апр Вести.Соединенные Штаты, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. Об этом заявили в Госдепартаменте США по итогам трехсторонних дискуссий.

Как уточнил представитель ведомства Томми Пиготт, участники дискуссий также согласовали время и место проведения этих переговоров.

Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место проинформировал он

Ранее в Совете безопасности России заявили, что США и Израиль могут использовать мирные переговоры как прикрытие для подготовки наземной операции против Ирана, поскольку Пентагон продолжает наращивать военное присутствие в регионе.

Следующий раунд американо-иранских переговоров может пройти 16 апреля в Женеве или Исламабаде.

28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по территории Израиля и по американским базам на Ближнем Востоке. В ночь на 2 марта ливанское движение "Хезболла" возобновило атаки на Израиль, позднее еврейское государство начало наносить удары по Ливану, а 16 марта стало проводить наземную операцию на территории Ливана.