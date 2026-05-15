В США сообщили о продуктивных переговорах Израиля и Ливана

Москва15 мая Вести.Представители Израиля и Ливана в четверг, 14 мая, провели продуктивные переговоры в Вашингтоне. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Отмечается, что стороны продолжат переговоры 15 мая.

У нас был насыщенный день продуктивных и позитивных переговоров между Израилем и Ливаном, которые продолжались с 9:00 до 17:00. Мы с нетерпением ждем продолжения переговоров завтра приводит Равид в соцсети X слова своего собеседника

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан проведут переговоры в Вашингтоне в середине мая.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что заключение мирного соглашения между Израилем и Ливаном достижимо. При этом он выразил мнение, что сторонам будет нелегко прийти к соглашению.