В США считают достижимым заключение мирного соглашения между Израилем и Ливаном

Рубио: мирное соглашение между Израилем и Ливаном вполне достижимо В США считают достижимым заключение мирного соглашения между Израилем и Ливаном

Москва6 мая Вести.Заключение мирного соглашения между Израилем и Ливаном достижимо. Об этом сообщил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

Он отметил, что США хотят добиться начала переговоров между Израилем и Ливаном.

Я думаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем вполне достижимо и должно быть достигнуто. Проблема не в Израиле или Ливане, а в "Хезболле" заявил Рубио

Тем не менее, по его словам, мирного соглашения между сторонами будет достичь нелегко.

Ранее журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд заявил, что режим прекращения огня в Ливане не действует, его нарушают обе стороны. Под обстрелы попадают мирные жители и гражданская инфраструктура.

Ранее стало известно, что израильская армия за последние недели вела боевые действия за контроль над городом Бинт-Джбейль на юге Ливана и уничтожила за это время свыше 200 бойцов движения "Хезболла".