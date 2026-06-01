Axios: США предложили Израилю и Ливану новую инициативу о прекращении огня

Москва1 июн Вести.Госсекретарь США Марко Рубио выступил с новой инициативой, направленной на достижение перемирия между Израилем и Ливаном.

Об этом, ссылаясь на неназванное официальное лицо в Вашингтоне, сообщил журналист интернет-портала Axios Барак Равид.

Из размещенной им в соцсети X публикации следует, что США предложили шиитскому движению "Хезболла" в качестве первого шага прекратить атаки на еврейское государство. Взамен Израиль должен воздержаться от эскалации конфликта на северной границе.

Источник Равида отметил, что за последние двое суток Рубио провел телефонные переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ливанский лидер попытался поддержать инициативу, однако реакция председателя парламента страны Набиха Берри была уклончивой, уточнил собеседник журналиста.

По его словам, Берри заявил, что может гарантировать соблюдение "Хезболлой" условий перемирия, но призвал вначале остановить боевые действия со стороны Израиля.

31 мая израильский министр обороны Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ взял под контроль замок Бофор, расположенный на господствующих высотах.

Этот объект, возведенный крестоносцами в XII веке, находится севернее реки Литани, в 100 километрах к югу от Бейрута.

Занятая позиция над замком обеспечивает полный визуальный и огневой контроль над югом Ливана и приграничными районами северного Израиля, который владел этой стратегически важной высотой с 1982 по 2000 год.