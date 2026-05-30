Военные Израиля и Ливана провели в Пентагоне переговоры по безопасности

В США прошли переговоры военных делегаций Израиля и Ливана Военные Израиля и Ливана провели в Пентагоне переговоры по безопасности

Москва30 мая Вести.В Пентагоне прошли переговоры делегаций военных Израиля и Ливана, стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, сообщает Пентагон.

Делегации провели обстоятельные переговоры на военном уровне, направленные на создание рамок для региональной безопасности и стабильности. Прогресс и ощутимые результаты этих переговоров напрямую повлияют на политическую программу Госдепартамента, которая должна возобновиться на следующей неделе отмечает Пентагон

США высоко ценят стратегическое партнерство с военными обеих стран. Кроме того, Пентагон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливана, свободного от вооруженных негосударственных формирований.

Вашингтон рассчитывает в ближайшее время продолжить встречи с военными для продолжения работы по безопасности.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ожидает от ливанского шиитского движения "Хезболла" прекращение атак и провокаций для деэскалации конфликта с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить удары по "Хезболле".