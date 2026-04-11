Москва11 апрВести.Посол Ливана в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад встретится с израильским коллегой Йехиэлем Лайтером во вторник, 14 апреля, в здании Госдепартамента в Вашингтоне для обсуждения даты переговоров о прекращении огня между странами, сообщает канцелярия ливанского президента.
Отмечается, что по поручению президента Ливана Джозефа Ауна посол провел первый телефонный разговор с израильским дипломатом.
Как указывает пресс-служба, стороны в американской столице обсудят дату начала переговоров между Ливаном и Израилем под эгидой США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитского военизированного движения "Хезболла" и установлении мира между странами.
Между тем агентство Reuters сообщило, что Бейрут хочет, чтобы Вашингтон стал посредником в переговорах с Тель-Авивом.
Тем не менее, несмотря на подготовку переговорной почвы, в настоящее время израильская армия продолжает наносить удары по территориям Ливана.
Иран сейчас требует от США, чтобы американская администрация вмешалась в ситуацию с Израилем и Ливаном и заставила Тель-Авив прекратить атаковать ливанские земли. Это ключевой пункт для Тегерана в потенциальном мирном соглашении с Вашингтоном, без этого условия переговоры сторон будут прекращены.