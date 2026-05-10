IRIB: предложения Ирана США и Израилю включают прекращение огня в Ливане

Иран требует от США и Израилю прекращения огня в Ливане

Москва10 мая Вести.Иран включил прекращение огня в Ливане в список предложений, направленных США и Израилю, сообщило иранское гостелерадио IRIB.

Уточняется, что сообщение Тегерана было отправлено через пакистанских посредников.

Иранский предлагаемый текст сосредоточен на прекращении навязанной войны США и сионистского режима на всех фронтах, особенно в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходства говорится в сообщении

Ранее Госдеп США сообщил РИА Новости, что представители Израиля и Ливана проведут переговоры в Вашингтоне 14-15 мая. Источники агентства дополнили, что Бейрут ставит своей главной целью на переговорах добиться полного и немедленного прекращения огня.