Москва10 маяВести.Иран включил прекращение огня в Ливане в список предложений, направленных США и Израилю, сообщило иранское гостелерадио IRIB.
Уточняется, что сообщение Тегерана было отправлено через пакистанских посредников.
Иранский предлагаемый текст сосредоточен на прекращении навязанной войны США и сионистского режима на всех фронтах, особенно в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходстваговорится в сообщении
Ранее Госдеп США сообщил РИА Новости, что представители Израиля и Ливана проведут переговоры в Вашингтоне 14-15 мая. Источники агентства дополнили, что Бейрут ставит своей главной целью на переговорах добиться полного и немедленного прекращения огня.