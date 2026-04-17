МИД Ирана: Тегеран приветствует перемирие между Ливаном и Израилем Иран поддержал прекращение огня между Израилем и Ливаном

Москва17 апр Вести.Тегеран приветствует перемирие между Израилем и Ливаном. Об этом сообщает МИД Исламской Республики.

В министерстве также подчеркнули необходимость полного вывода израильских сил с территорий на юге Ливана.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи приветствовал прекращение огня в Ливане, отметив, что остановка войны в Ливане была частью договоренности Ирана и США о перемирии говорится в заявлении ведомства

В иранском МИД отдельно отметили усилия Пакистана, которые привели к объявлению десятидневного перемирия.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем. По словам американского лидера, перемирие продлится 10 дней.