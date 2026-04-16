Израиль и Ливан прекращают огонь на 10 дней по инициативе Трампа Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Ливаном и Израилем

Москва16 апр Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем. По словам главы Белого дома, соглашение было достигнуто по итогам переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Перемирие официально вступает в силу 16 апреля 2026 года в 17:00 по восточному времени (ET) и продлится 10 дней. Трамп поручил вице-президенту Дж.Д. Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов начать работу с обеими сторонами для достижения долгосрочного мирного соглашения.

Президент США выразил уверенность, что этот шаг станет началом конца очередного военного конфликта.