Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп 17 апреля сообщил, что ввел запрет для Израиля на проведение дальнейших авиаударов по территории Ливана.

Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запрещают им это делать. Хватит написал он в социальной сети Truth Social

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон планирует провести отдельные консультации с ливанской стороной для разрешения конфликта, связанного с ливанским шиитским движением "Хезболла". В этот же день начал действовать 10-дневный режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, согласованный ранее при участии США и вступивший в силу в 00:00 по московскому времени 17 апреля.

Пресс-служба ливанской армии позже зафиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ведомство заявило, что ситуация на территории страны находится под постоянным контролем.

Трамп также отметил потенциал договоренности для достижения устойчивого мира и пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Ливана Джозефом Ауном на переговоры в Белый дом в ближайшее время.