Москва18 апр Вести.Израиль обратился к администрации Белого дома за разъяснениями после публикации американского президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social о том, что израильской армии "запрещено" наносить новые авиаудары по Ливану. Об этом со ссылкой на источники написал интернет-портал Axios.

17 апреля американский лидер заявил, что еврейское государство больше не будет бомбить Ливан, поскольку "США им это запретили". Эта информация, по словам собеседников издания, вызвала шок у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министров его правительства.

По их словам, глава правительств был "ошеломлен и встревожен", поскольку содержание поста Трампа противоречит условиям соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Перемирие, рассчитанное на 10 дней, вступило в силу в ночь на 17 апреля. Согласно документу, обе стороны обязались работать над установлением мира и обеспечением безопасности вдоль общей границы, при этом "сохраняя неотъемлемое право Израиля на самооборону".

США, согласно документу, подчеркнули, что Израиль не будет проводить наступательных операций против соседнего государства, но сохраняет право на "принятие всех необходимых мер самообороны" в случае угрозы.

Вскоре после вступления перемирия в силу ливанские СМИ, в свою очередь, заявили о нарушениях со стороны Тель-Авива.