Израиль ударил по Ливану, несмотря на режим прекращения огня

Москва17 апр Вести.Израиль нанес удары по поселениям на юге Ливана, несмотря на вступление в силу десятидневного режима прекращения огня, сообщает ливанское Национальное информационное агентство (NNA).

Кроме того, в районе Рашайя и западного склона горы Хермон летают израильские разведывательные самолеты.

Несмотря на то, что перемирие вступило в силу около получаса назад, артиллерия вражеской израильской армии продолжает обстреливать города Хиам и Дбейбин, одновременно проводя зачистки из пулеметов в этом районе отмечает NNA

Режим десятидневного прекращения огня вступил в силу в Ливане в 00:00 17 апреля.

При этом за десять минут до перемирия самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 11 поселениям на юге Ливана.