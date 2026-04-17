Москва17 апрВести.Израиль нанес удары по поселениям на юге Ливана, несмотря на вступление в силу десятидневного режима прекращения огня, сообщает ливанское Национальное информационное агентство (NNA).
Кроме того, в районе Рашайя и западного склона горы Хермон летают израильские разведывательные самолеты.
Несмотря на то, что перемирие вступило в силу около получаса назад, артиллерия вражеской израильской армии продолжает обстреливать города Хиам и Дбейбин, одновременно проводя зачистки из пулеметов в этом районеотмечает NNA
Режим десятидневного прекращения огня вступил в силу в Ливане в 00:00 17 апреля.
При этом за десять минут до перемирия самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 11 поселениям на юге Ливана.