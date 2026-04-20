Москва20 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на объявленное ранее 10-дневное прекращение огня. Об этом сообщил с места событий журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Сегодняшняя ночь была очень неспокойной для юга Ливана. Действительно, израильская армия продолжает обстрелы. То есть, это говорит о том, что ни о каком перемирии, прекращении огня, как ни называйте, речи быть не может сообщил журналист

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем. Перемирие официально вступило в силу 16 апреля в 17:00 по восточному времени (ET) и продлится 10 дней.

Однако позже стало известно, что военные израильской армии взрывают дома мирных жителей в деревнях на южных границах Ливана.