ЦАХАЛ наносит удары по ракетным установкам в Ливане

ЦАХАЛ наносит удары по ракетным установкам в Ливане после атаки на Израиль

Москва16 апр Вести.Силы ливанского шиитского движения "Хезболла" выпустили ракеты в сторону северных районов Израиля. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ наносит удары по пусковым установкам на территории Ливана, рассказали в армейской пресс-службе.

Как отмечается, из ряда районов Израиля поступили сообщения о попадании ракет.

Поисково-спасательные отряды, как резервные, так и регулярные, работают в северных районах Израиля, откуда поступили сообщения о попаданиях... В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по пусковым установкам, из которых террористическая организация "Хезболла" недавно выпустила ракеты говорится в заявлении пресс-службы

Ранее в ЦАХАЛ проинформировали, что готовятся к возможным обстрелам со стороны Ливана.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня на десять дней. Соглашение вступает в силу в 00.00 17 апреля по московскому времени.