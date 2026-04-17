Москва17 апрВести.За последние сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 380 целей шиитского движения "Хезболла" на юге Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В список целей вошли пусковые установки, штаб-квартиры и представители движения.
Отмечается, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и будет действовать в соответствии с указаниями правительства Израиля.
Ранее сообщалось, что силы ливанского шиитского движения "Хезболла" выпустили ракеты в сторону северных районов Израиля. Армия обороны еврейского государства в ответ нанесла удары по пусковым установкам на территории Ливана.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, заявил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем. Десятидневное перемирие официально вступило в силу в 00.00 17 апреля по московскому времени.