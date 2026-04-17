Армия Израиля атаковала более 380 целей движения "Хезболла" на юге Ливана

Москва17 апр Вести.За последние сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 380 целей шиитского движения "Хезболла" на юге Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В список целей вошли пусковые установки, штаб-квартиры и представители движения.

За последние 24 часа ЦАХАЛ нанес удары по более чем 380 целям террористической организации "Хезболла" в рамках поддержки операций наземных сил, действующих на юге Ливана говорится в заявлении пресс-службы

Отмечается, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и будет действовать в соответствии с указаниями правительства Израиля.

Ранее сообщалось, что силы ливанского шиитского движения "Хезболла" выпустили ракеты в сторону северных районов Израиля. Армия обороны еврейского государства в ответ нанесла удары по пусковым установкам на территории Ливана.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, заявил о достижении договоренности о временном прекращении огня между Ливаном и Израилем. Десятидневное перемирие официально вступило в силу в 00.00 17 апреля по московскому времени.