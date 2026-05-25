ЦАХАЛ за сутки нанес удары по более чем 70 объектам "Хезболлы"

Москва25 мая Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла за сутки удары по более чем 70 объектам ливанского шиитского движения "Хезболла", в том числе по командным пунктам и складам с оружием, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ атаковал порядка десяти командных пунктов "Хезболлы" в районе Тира, а также склады с оружием и другие объекты "Хезболлы" в Ливане.

В течение дня в целях устранения угроз ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 объектам инфраструктуры "Хезболлы", используя около 85 боеприпасов в нескольких районах Ливана отмечает пресс-служба

Между тем Генштаб ЦАХАЛ утвердил планы продолжения боевых действий против "Хезболлы".

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить удары по "Хезболле".