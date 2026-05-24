Москва24 маяВести.Генштаб ЦАХАЛ утвердил планы продолжения боевых действий против ливанского шиитского движения "Хезболла". Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир. Его высказывание распространила армейская пресс-служба.
Он отметил, что ущерб, нанесенный Израилю шиитским движением, носит последовательный характер.
Сегодня (24 мая) я утвердил планы продолжения боевых действий на севере, мы полны решимости усилить удар по "Хезболла" и по всем террористическим структурам этой организациизаявил Замир
Ранее организация "Хезболла" сообщила о нанесении удара по платформе израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".