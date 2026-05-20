Москва20 мая Вести.Ливанская шиитская организация "Хезболла" нанесла удар по платформе израильской системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол", расположенной у границы с Ливаном, сообщает пресс-служба военизированного движения в Telegram-канале.

Атака была проведена после нарушения режима прекращения огня с Израилем.

В сообщении говорится, что силы "Хезболлы" нанесли удар по платформе "Железного купола" "на позиции Джаль аль-Аллям, что привело к ее уничтожению".

Ранее пресс-центр ливанской группировки заявил, что ее бойцы провели в период с 16 апреля по 17 мая провели 339 военных операций против израильской армии.

Официально между Израилем и Ливаном действует временное перемирие, однако Тель-Авив продолжает проводить атаки на ливанские территории.