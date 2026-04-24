Москва24 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила ракетные пусковые установки ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Некоторое время назад ЦАХАЛ поразил пусковые установки организации "Хезболла" в районе Ятер и Кафра на юге Ливана, к северу от линии передовой обороны отмечает ЦАХАЛ

Между тем "Хезболла" запустила беспилотники со взрывчаткой в ​​сторону израильских военнослужащих, действующих на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, потерь среди израильтян нет.