ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил о продолжении операций на юге Ливана ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва19 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с ночи наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В заявлении утверждается, что операция стала ответом якобы на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны организации.

После неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации "Хезболла" Армия обороны Израиля наносила удары всю ночь и продолжает это делать заявили в пресс-службе

Целью атак стали члены движения и объекты инфраструктуры "Хезболлы" в нескольких районах южного Ливана.

Ранее израильская армия перехватила ракеты, выпущенные "Хезболлой" в сторону солдат страны, действующих на юге Ливана. Группировка использовала противотанковую ракету и несколько минометных снарядов.