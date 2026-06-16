ЦАХАЛ заявил о перехвате ракет, выпущенных "Хезболлой" в сторону солдат Израиля ЦАХАЛ перехватил ракеты, запущенные в сторону израильских военных в Ливане

Москва16 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате большого числа ракет, которые были выпущены представителями шиитской организации "Хезболлах" в сторону действующих на юге Ливана израильских солдат.

При этом в соответствии с протоколом сирены воздушной тревоги не были активированы.

Недавно ВВС Израиля перехватили большое число ракет, выпущенных "Хезболла" в сторону района, где действуют солдаты ЦАХАЛ на юге Ливана отмечается в заявлении армейской пресс-службы

Также сообщается, что боевики "Хезболла" выпустили противотанковую ракету и несколько минометных снарядов по солдатам ЦАХАЛ на юге Ливана.

В течение дня в четырех отдельных инцидентах солдаты ЦАХАЛ выявляли группы террористов, приближавшихся на транспортных средствах к солдатам ЦАХАЛ, что представляло для военнослужащих непосредственную угрозу... ВВС Израиля наносили точные удары для предотвращения угроз отметили в армейском ведомстве

Ранее министр национальной безопасности Израиля, глава ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль должен продолжать боевые действия в Ливане. Политик призвал отвечать "немедленным отпором" на любые атаки по Израилю с ливанской территории. Бен-Гвир также отметил, что Израиль не обязан соблюдать положения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Министр национальной безопасности Израиля подчеркнул, что страна имеет право самостоятельно принимать решения в вопросах безопасности и не является стороной достигнутых договоренностей.