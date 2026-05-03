В Израиле заявили о запуске нескольких снарядов с территории Ливана ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал запуск нескольких снарядов из Ливана

Москва3 мая Вести.Израиль зафиксировал запуск нескольких снарядов с территории Ливана, один был перехвачен, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее в одном из северных районов Израиля объявили воздушную тревогу​​​.

Был зафиксирован запуск нескольких снарядов из Ливана в сторону израильской территории. Израильские ВВС перехватили один из выпущенных снарядов сказано в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ

Там также уточнили, что результаты перехвата остальных снарядов проверяются.

Израильская армия назвала запуск этих снарядов нарушением прекращения огня со стороны ливанского движения "Хезболла".

Официально между Израилем и Ливаном сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. В ответ "Хезболла" атакует израильские силы в пограничной зоне.

Ранее в Ливане назвали число людей, ставших жертвами атак Израиля.