В ЦАХАЛ сообщили о новых пусках снарядов из Ливана в сторону Израиля

ЦАХАЛ сообщил о новом обстреле территории Израиля со стороны Ливана В ЦАХАЛ сообщили о новых пусках снарядов из Ливана в сторону Израиля

Москва15 мая Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько выпущенных из Ливана снарядов, часть из которых была перехвачена, а другая часть упала в открытой местности. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

В тексте указывается, что инцидент "в очередной раз" демонстрирует нарушение режима прекращения огня со стороны шиитского движения "Хезболла".

После того, как недавно в нескольких районах северного Израиля прозвучали сирены, были обнаружены несколько снарядов, выпущенных из Ливана в сторону израильской территории. Некоторые были перехвачены, а некоторые упали на открытых пространствах сказано в сообщении

10 мая стало известно, что бойцы шиитского движения "Хезболла" использовали ударные беспилотники при атаке на войска Израиля на юге Ливана, были подбиты две бронемашины.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не прекратит боевые действия против шиитской "Хезболлы" в Ливане ради прекращения войны с Ираном.