ЦАХАЛ ударил по ракетным установкам "Хезболла" в ответ на обстрел Штулы

Москва24 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ракетным установкам вооруженных отрядов "Хезболлы" в Ливане в ответ на обстрел северных районов еврейского государства, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Удару подверглась пусковая установка, из которой запустили несколько ракет в сторону приграничного израильского поселения Штула, об атаке на который армия сообщила 23 апреля.

Кроме того, ЦАХАЛ ударил еще по одной ракетной установке "Хезболлы", которая была заряжена и подготовлена к запуску ракет в сторону Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном продлено на три недели. Изначально режим прекращения огня между странами вступил в силу в полночь 17 апреля.