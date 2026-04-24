ЦАХАЛ впервые с начала перемирия засек удары по Израилю ЦАХАЛ: нанесены удары по северу Израиля

Москва24 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракеты, запущенные по северным районам страны, сообщает ЦАХАЛ.

Несколько ракет запущено в направлении приграничного поселка Штула на севере Израиля. Все ракеты перехвачены, уточняет ЦАХАЛ. Перед этим в районе Штулы объявлена воздушная тревога.

Это первое сообщение о ракетном обстреле северных районов Израиля со времени вступления в силу режима прекращения огня между ЦАХАЛ и шиитским движением "Хезболла". Перемирие действует с полуночи 17 апреля.