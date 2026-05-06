ЦАХАЛ: "Хезболла" ударила по израильским позициям на юге Ливана

ЦАХАЛ утверждает, что "Хезболла" обстреляла израильские позиции на юге Ливана ЦАХАЛ: "Хезболла" ударила по израильским позициям на юге Ливана

Москва6 мая Вести.Ливанское движение "Хезболла" выпустило несколько ракет по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Некоторое время назад... "Хезболла" выпустила несколько ракет по солдатам ЦАХАЛ на юге Ливана отмечает пресс-служба

Сведения о пострадавших военнослужащих ЦАХАЛ не поступали.

Официально между Израилем и Ливаном действует режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по Ливану.

"Хезболла" отвечает ударами по израильским позициям в пограничной зоне. При этом ЦАХАЛ постоянно обвиняет "Хезболлу" в нарушении режима прекращения огня.