Москва6 маяВести.Ливанское движение "Хезболла" выпустило несколько ракет по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Некоторое время назад... "Хезболла" выпустила несколько ракет по солдатам ЦАХАЛ на юге Ливанаотмечает пресс-служба
Сведения о пострадавших военнослужащих ЦАХАЛ не поступали.
Официально между Израилем и Ливаном действует режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по Ливану.
"Хезболла" отвечает ударами по израильским позициям в пограничной зоне. При этом ЦАХАЛ постоянно обвиняет "Хезболлу" в нарушении режима прекращения огня.