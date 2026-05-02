ЦАХАЛ сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил об уничтожении 50 объектов "Хезболлы" в Ливане ЦАХАЛ сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

Москва2 мая Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за один день нанесла удары по более чем по 50 объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. По данным израильских военных, среди пораженных целей были командные центры, военные сооружения и другая инфраструктура, используемая для подготовки атак против Израиля.

Также сообщается о ликвидации бойцов, которые, по данным ЦАХАЛ, действовали вблизи израильских военных на границе.

Несмотря на действующий режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, израильская армия продолжает регулярные авиационные и артиллерийские удары по югу Ливана. В ответ "Хезболла" периодически атакует израильские силы в приграничных районах.

В ЦАХАЛ утверждают, что действия направлены против нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлы".

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 10 тыс. высокоточных ракет APKWS и сопутствующего оборудования на общую сумму 992,4 млн долларов. В ведомстве уточнили, что продажа этого вида оружия позволит увеличить возможности Израиля поражать цели при снижении сопутствующего ущерба.