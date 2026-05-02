Москва2 маяВести.Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 10 тыс. высокоточных ракет APKWS и сопутствующего оборудования на общую сумму $992,4 млн.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Израиля... высокоточного оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) и сопутствующего оборудования​​​. Ориентировочная общая стоимость составляет $992,4 млн

сообщает госдепартамент

Продажа этого вида оружия позволит увеличить возможности Израиля поражать цели при снижении сопутствующего ущерба, уточняет Госдеп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовать точечные удары при проведении военных операций в Ливане.