Москва2 маяВести.Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 10 тыс. высокоточных ракет APKWS и сопутствующего оборудования на общую сумму $992,4 млн.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Израиля... высокоточного оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет $992,4 млнсообщает госдепартамент
Продажа этого вида оружия позволит увеличить возможности Израиля поражать цели при снижении сопутствующего ущерба, уточняет Госдеп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовать точечные удары при проведении военных операций в Ливане.