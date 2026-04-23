Москва23 апр Вести.Пентагон в проекте ведомственного бюджета на 2027 финансовый год попросил почти втрое увеличит ь объем закупки ракет AIM-9X Sidewinder, которые ранее поставлялись Киеву в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На это обратило внимание РИА Новости, изучив финансовые документы американского военного ведомства.

Пентагон намерен приобрести закупить в общей сложности 954 ракеты: 648 единиц (на сумму 419,2 миллиона долларов) для Военно-воздушных сил и 306 реактивных снарядов (на 174,7 миллиона долларов) в интересах подразделений Военно-морских сил​​​.

Указанные бюджетные параметры почти в три раза выше аналогичных расходных статей в 2026 финансовом году, когда совокупный запрос ВВС и ВМС на ракетное оснащение составлял 319 единиц, говорится в статье.

Ранее управляемые ракеты AIM-9X Sidewinder поставлялись на Украину. Например, в 2024 году американские ВМС получили дополнительные 129,2 миллиона долларов на закупку 271 ракеты указанной марки для восполнения запасов.

Долгосрочная программа предусматривает приобретение до 2035 года 6309 ракет Sidewinder для ВВС и 5326 для американского флота.

В настоящее время оружие производства США для Киева закупают европейские страны с помощью механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), созданного при участии стран НАТО в 2025 году.

По данным агентства Bloomberg, первые партии военной помощи, выделенной за счет стран Североатлантического альянса, Киев получил в октябре 2025 года.