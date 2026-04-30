Пентагон подписал контракт на сумму $1 млрд на производство РСЗО HIMARS

Пентагон согласовал производство систем HIMARS на $1 млрд – их получала Украина Пентагон подписал контракт на сумму $1 млрд на производство РСЗО HIMARS

Москва30 апр Вести.Американская оборонная корпорация Lockheed Martin в рамках контракта с Пентагоном на сумму свыше одного миллиарда долларов произведет реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон активно поставлял Киеву, сообщило военное министерство США.

Отмечается, что пусковые установки будут направлены на нужды сухопутных войск США, корпуса морской пехоты, а также на поставки в Канаду, Австралию, Эстонию, Швецию и на Тайвань.

Предельная сумма сделки составила свыше одного миллиарда долларов. Ориентировочная дата выполнения контракта – 30 апреля 2028 года, говорится в заявлении Пентагона.

Ранее американское военное ведомство запросило троекратное увеличение объемов закупки ракет AIM-9X Sidewinder, которые поставлялись на Украину.