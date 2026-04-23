США выделили $145,8 млн на стволы для гаубиц, которые получала Украина РИА Новости: США выделили $145,8 млн на стволы для гаубиц, поставляемых Киеву

Москва23 апр Вести.Компания BAE Systems Land & Armaments подписала контракт с армией США на сумму 145,8 миллиона долларов на производство стволов М776 для гаубиц M777A2, которые Вашингтон поставлял Украине, Израилю и Тайваню.

Общая стоимость программы достигла 462,7 миллиона долларов, однако именно текущий транш в 145,8 миллиона связан с резким истощением военного арсенала США, к которому привели конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Для заключения сделки с оборонным подрядчиком власти применили особый механизм, который позволяет закупать вооружение без проведения конкурса. Обычно проводятся торги, по результатам которых определяется исполнитель заказа на вооружение, но эта сделка была совершена в экстренном порядке.

Как указывается в документах, окончание производства намечено на 31 марта 2031 года.

Ранее телеканал CNN сообщал, что военная операция США на Ближнем Востоке привела к значительному истощению ключевых запасов ракет для американской армии.

На 2027 президент США Дональд Трамп запросил рекордные 1,5 триллиона долларов на военный бюджет страны.