Пентагон разместил заказ на ракеты Patriot для продолжения войны с Ираном

Пентагон закупит ракеты Patriot на $441 млн для войны с Ираном Пентагон разместил заказ на ракеты Patriot для продолжения войны с Ираном

Москва2 мая Вести.Американская компания Raytheon (RTX) получила от Пентагона контракт стоимостью $441,6 млн на производство ракет-перехватчиков Patriot GEM-T для продолжения войны с Ираном. Срок исполнения контракта - сентябрь 2026 года, сообщает Пентагон.

Компания Raytheon (RTX) получила контракт на $441 600 000 на производство ракет PATRIOT GEM-T для поддержки операции "Эпическая ярость". Производство наладят в Чамберсбурге, штат Пенсильвания, расчетная дата завершения контракта - 30 сентября 2026 года отмечает Пентагон

Газета The New York Times сообщила, что Пентагон израсходовал более 1,2 тыс. ракет-перехватчиков Patriot в ходе военной операции против Ирана. При этом в 2025 году в США произвели всего 600 таких ракет стоимостью $4 млн каждая.