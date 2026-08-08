NYT: у США осталось менее 1700 ракет-перехватчиков Patriot NYT: американские запасы Patriot насчитывают менее 1700 ракет

Москва8 авг Вести.Запасы ракет-перехватчиков Patriot у США составляют менее 1700 единиц на фоне конфликта с Ираном, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Чтобы пополнить запасы более чем 1500 Patriot США может потребоваться более двух лет, отмечает издание.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время в США имеется менее 1700 таких ракет говорится в статье

Запасы американского оружия истощены "до тревожного уровня" – бомбардировки Ирана привели к уничтожению тысяч ракет, производство которых может занимать годы. Поставки американских ракет европейским и американским заказчикам задерживаются, и некоторые чиновники опасаются, что Южная Корея и Япония, усомнившись в способности США защитить их неядерными средствами, перейдут к разработке собственного ядерного оружия, пишет NYT.

В июле портал The War Zone (TWZ) сообщил, что сухопутные войска США впервые за последние 30 лет возобновляют закупки ракет предыдущего поколения для систем противовоздушной обороны Patriot.