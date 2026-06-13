На Украине возник острый дефицит ракет для Patriot NYT: ВСУ столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot

Москва13 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В ВСУ недостаточно ракетных перехватчиков Patriot, чтобы противостоять массированным обстрелам говорится в публикации

Авторы статьи пояснили, что производство таких ракет требует много времени, а их запасы истощены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Так, напоминает издание, в 2025 году американская оборонная корпорация Lockheed Martin выпустила только 620 ракет для ЗРК Patriot PAC-3.

Как ранее сообщали украинские СМИ, Соединенные Штаты Америки не смогут компенсировать ВСУ нехватку ракет для Patriot, даже если увеличат поставки до максимального уровня.

В мае The Washington Post со ссылкой на источники писала, что ряд европейских стран отказались от поставок Украине ракет Patriot, опасаясь, что это ослабит их собственную оборону.